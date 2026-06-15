Спасительный круг для кино: Сокуров просит Михалкова вмешаться в судьбу 37 фильмов

Режиссёр и сценарист Александр Сокуров в Telegram-канале опубликовал открытое письмо, адресованное председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову.

Фото: "File:Meeting of the Council for Civil Society and Human Rights 2019-12-10 (10).jpg" by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Режиссёр Александр Сокуров

В обращении Сокуров призвал коллегу поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения.

"Никто в России не располагает такими властными возможностями, как Вы. Если Вы сочтёте возможным помочь Вашим, нашим коллегам, — в основном молодым, — для разблокирования этих запретов и восстановления конституционных прав наших талантливых соотечественников, я был бы Вам очень благодарен", — написал Сокуров.

В письме отмечается, что в последние несколько лет Сокуров и ряд других режиссёров сталкиваются с "систематическими цензурными запретами, которые исключают возможность продолжения профессионального развития".

Режиссёр опубликовал список из 37 фильмов и сериалов, которые подверглись цензуре. В частности, речь идёт о сериале "Монастырь" Александра Молочникова (2022), фильме "СКУФ" Алексея Степанова (2026), а также о двух работах самого Сокурова — "Русский ковчег" (2002) и "Солнце" (2024).

Ранее, на полях ПМЭФ-2026, сын режиссёра, Артём Михалков, рассказывал, каким отцом был Никита Сергеевич. По его словам, знаменитый режиссёр "хотел казаться строгим, потому что много работал", но сейчас Артём вспоминает воспитательные моменты "с хорошей улыбкой".