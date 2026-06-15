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Мы обожали Ру: почему режиссёр передумал убивать героиню Зендеи в финале "Эйфории"

Кино

Создатель и режиссёр нашумевшего сериала "Эйфория" Сэм Левинсон в интервью Variety раскрыл, что планировал шокирующую концовку для главной героини Ру (её играет Зендея).

Зендея
Фото: flickr.com by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Зендея

По словам постановщика, он предлагал актрисе "убить" персонажа в финале.

"Когда я предложил ей этот сезон и концовку, реакция была очень эмоциональной. Мы обожали Ру. Зендея проделала невероятную работу, вдохнув в неё жизнь. В руках менее талантливой актрисы героиня не была бы такой обаятельной", — поделился Левинсон.

Однако после смерти Ангуса Клауда, исполнителя роли Феско, который ушёл из жизни из-за употребления запрещённых веществ, финал был переписан.

"Мы хотели почтить его память и рассказать правду о том, как это забирает жизни", — добавил режиссёр.

Ключевой стала сцена, где персонаж Али (Колман Доминго) находит тело Ру. Левинсон назвал работу над этими кадрами "красивой и значимой".

Ранее другая звезда "Эйфории", Сидни Суини, в интервью Vanity Fair опровергла слухи о напряжённости между ней и Зендеей на съёмках.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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