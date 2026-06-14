Год съёмок закончился драмой: голливудская звезда не ответила взаимностью коллеге из России

Российский актёр Игорь Жижикин, снимавшийся в Голливуде, рассказал о неразделённой любви к оскароносной актрисе Кейт Бланшетт.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кейт Бланшетт

Они вместе работали над фильмом об Индиане Джонсе. Сначала Жижикин не понимал всеобщего восхищения Бланшетт, но после личного общения кардинально изменил мнение.

"Я год проработал с ней. Мы приехали на Каннский фестиваль… Я там выпил прилично, не буду скрывать, к ней подошёл, говорю: "Катя, я тебя люблю"", — рассказал актёр.

Бланшетт предпочла ответить шуткой. Она поинтересовалась, где Жижикин был раньше, ведь на тот момент она была беременна в третий раз. Актёр признался, что действительно влюбился в неё за время долгого общения на съёмочной площадке, но взаимности не дождался.

"Я действительно влюбился в человека за то, что мы столько общались", — цитирует артиста The VOICE.

Ранее актриса Ирина Линдт рассказывала, как снималась в постельных сценах с Максимом Авериным. По её словам, партнёр был "стильным, жизнерадостным, от него веяло дорогими духами", и работать с ним было приятно