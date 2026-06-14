Мэри Поппинс вернулась в Россию: неожиданный приезд в Сочи обернулся отчаянным призывом

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс в одноимённом фильме, стала гостьей открывшегося в Сочи фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест".
Актриса, которая сейчас живёт в Мексике, выступила с речью перед собравшимися. Она призналась, что участие в церемонии стало для неё неожиданностью.
"Мне намекнули, что пригласят на сцену. Но я думала, что это будет в конце, а не в начале. Что мне сказать. Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошёл детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей", — сказала со сцены Андрейченко.
Актриса не смогла сдержать слёз. Внезапно она обратилась к гостям фестиваля с неожиданной просьбой: "Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России".
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