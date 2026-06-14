Мэри Поппинс вернулась в Россию: неожиданный приезд в Сочи обернулся отчаянным призывом

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс в одноимённом фильме, стала гостьей открывшегося в Сочи фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест".

Фото: thebestphotos.ru by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наталья Андрейченко

Актриса, которая сейчас живёт в Мексике, выступила с речью перед собравшимися. Она призналась, что участие в церемонии стало для неё неожиданностью.

"Мне намекнули, что пригласят на сцену. Но я думала, что это будет в конце, а не в начале. Что мне сказать. Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошёл детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей", — сказала со сцены Андрейченко.

Актриса не смогла сдержать слёз. Внезапно она обратилась к гостям фестиваля с неожиданной просьбой: "Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России".

Ранее актриса Ингеборга Дапкунайте заявила, что прожила в России "чудеснейшую жизнь", но не может вернуться, потому что у неё нет визы.