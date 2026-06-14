Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Максимум яблок на минимуме места: как выбрать идеальное дерево для маленького участка
Сравнения с осьминогом вышли боком: Буланова указала Лозе на реальные успехи Вани Дмитриенко
Год съёмок закончился драмой: голливудская звезда не ответила взаимностью коллеге из России
Срок годности йогурта на исходе? 5 минут — и у вас ресторанный десерт в стакане
Лекарства в космосе портятся быстрее бутербродов? Колонизаторам Марса предложили лечиться травами
Полный крах авторских амбиций: российский артист назвал ущербным поведение коллег по сцене
Муравьиная ферма на кустах: народный зольный раствор, который напрочь очистит смородину
Организм больше не будет дряхлеть: ученые США нашли способ запустить вечное обновление тканей

Мэри Поппинс вернулась в Россию: неожиданный приезд в Сочи обернулся отчаянным призывом

Кино

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по роли Мэри Поппинс в одноимённом фильме, стала гостьей открывшегося в Сочи фестиваля кино стран Евразии "Евразия-Кинофест".

Наталья Андрейченко
Фото: thebestphotos.ru by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наталья Андрейченко

Актриса, которая сейчас живёт в Мексике, выступила с речью перед собравшимися. Она призналась, что участие в церемонии стало для неё неожиданностью.

"Мне намекнули, что пригласят на сцену. Но я думала, что это будет в конце, а не в начале. Что мне сказать. Могу только Бога поблагодарить. Так случилось, что я благословенный человек. Мне повезло сыграть в фильме, который вошёл детям в души через поколения. Получилось, что именно я смогла донести ту любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры, отдать их поколениям людей", — сказала со сцены Андрейченко.

Актриса не смогла сдержать слёз. Внезапно она обратилась к гостям фестиваля с неожиданной просьбой: "Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России".

Ранее актриса Ингеборга Дапкунайте заявила, что прожила в России "чудеснейшую жизнь", но не может вернуться, потому что у неё нет визы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Еда и рецепты
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Мир. Новости мира
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Популярное
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином

Мощная корневая система этого растения скрывает истинную причину его появления, делая обычное рыхление почвы фатальной ошибкой для будущего урожая.

Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
Вес растет не от еды: назван популярный утренний напиток, заставляющий тело копить жир
Последний рубеж обороны пал: Петербург лишился возможности легально зайти в воду до конца сезона
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Британия перешла от мониторинга к физическому захвату судов с российской нефтью
Вчерашний хит уже не в цене: почему трейд-ин срезает сотни тысяч с китайских кроссоверов
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Чистый вкус, который не купишь в магазине: как засолить огурцы так, чтобы они были хрустящими
Последние материалы
Срок годности йогурта на исходе? 5 минут — и у вас ресторанный десерт в стакане
Лекарства в космосе портятся быстрее бутербродов? Колонизаторам Марса предложили лечиться травами
Мэри Поппинс вернулась в Россию: неожиданный приезд в Сочи обернулся отчаянным призывом
Полный крах авторских амбиций: российский артист назвал ущербным поведение коллег по сцене
Муравьиная ферма на кустах: народный зольный раствор, который напрочь очистит смородину
Организм больше не будет дряхлеть: ученые США нашли способ запустить вечное обновление тканей
Хлопнули дверью напоследок: замок в Гессене за 11 миллионов евро экстренно ищет нового хозяина
Рынок капитала меняет фазу: июньские решения владельцев вкладов предопределяют их прибыль на годы
Билеты снова станут доступны: закон ударит по тем, кто создавал искусственный дефицит
Заходят в номер и опешивают: обычный телевизор в приграничном Китае доводит туристов из Приморья до шока
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.