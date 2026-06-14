Мировой скандал из-за монтажа: действия Netflix вынудили супермодель пойти на радикальные меры

Тайра Бэнкс, супермодель и ведущая культового реалити-шоу "Топ-модель по-американски", подала иск против стримингового гиганта Netflix. Поводом стал документальный сериал "Столкновение с реальностью: Закулисье "Топ-модели по-американски"", вышедший на платформе в феврале. Бэнкс утверждает, что создатели фильма оклеветали её.

Фото: flickr.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телевизор

По словам телеведущей, её интервью, которое длилось 3,5 часа, было сокращено до 16 минут. В результате, как говорится в иске, "лишили контекста и перемонтировали в поддержку ложного и клеветнического нарратива".

"Продюсеры через выборочный монтаж и манипуляцию материалом создали ложный нарратив о том, что госпожа Бэнкс сознательно допустила сексуализированное насилие над участницей, использовала её травму для рейтинга, а затем не могла этого вспомнить. Это полная выдумка, которую Netflix транслировал мировой аудитории в миллионы зрителей", — цитирует иск The Hollywood Reporter.

Речь идёт об инциденте в четвёртом сезоне, снимавшемся в Южной Африке. Участница Кинья Хилл подверглась домогательствам со стороны модели-мужчины. В эпизоде Бэнкс давала совет: использовать "женские уловки" и "весёлым образом" дать отпор. Сегодня она признаёт, что поступила бы иначе.

"Я думала, это был лучший совет, но нужно было сказать: "Стоп". Именно это произошло бы сегодня", — говорит Бэнкс, добавляя, что теперь все понимают, какая защита нужна женщинам.

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