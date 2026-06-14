Голливуд больше не будет прежним: Сет Роген окончательно закрыл вопрос о работе с Джеймсом Франко

Голливудский актёр Сет Роген, известный по комедиям "SuperПерцы" и "Это конец", в интервью The New York Times прокомментировал возможность возобновления творческого союза с Джеймсом Франко.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сет Роген

Дуэт, который начинался ещё в 1999 году на съёмках сериала "Хулиганы и ботаны", долгое время был одной из самых успешных комедийных пар Голливуда. Однако теперь, по словам Рогена, всё в прошлом.

"Честно говоря, я думаю, что все эти нюансы слишком личные, чтобы я мог сейчас в них вдаваться. Это очень личный вопрос", — заявил Роген.

Он подчеркнул, что не хочет впутывать в публичное обсуждение людей, которых это может задеть.

"Публичная сторона вопроса остается прежней: я не работал с ним много лет и не планирую", — добавил актёр.

Напомним, после скандала 2018-2019 годов, когда ученицы актёрской школы обвинили Франко в домогательствах, он почти на десять лет исчез с экранов. Многие коллеги и друзья отвернулись от него.

Ранее Джеймс Франко устроил настоящий переполох в TikTok, опубликовав серию загадочных роликов в одной синей футболке. Он намекнул на некие "безумные вещи", но не объяснил, о чём идёт речь.