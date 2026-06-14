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Банковские документы без уведомления: как Питт пытался получить преимущество над Джоли в споре о винодельне

Кино

Разбирательство между бывшими супругами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, которое длится с 2022 года, получило новый виток.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

На этот раз, как сообщает TMZ со ссылкой на юридические документы, производитель алкоголя Stoli* обвинил команду Питта в том, что она тайно собирала информацию против его бывшей жены. По утверждению компании, адвокаты актёра отправили запрос в банк в рамках другого дела и получили документы, не уведомив их заранее. В Stoli* считают, что Питт пытался получить доступ к данным, которые могут помочь ему в споре с Джоли за винодельню Miraval.

"Производитель алкоголя Stoli*, который оказался втянут в тяжбу звёзд, утверждает: команда Питта отправила запрос в банк в рамках другого дела и получила документы, не уведомив их заранее", — передаёт издание.

В свою очередь, адвокат Питта уже отреагировал на эти обвинения. Он отвергает их и называет ситуацию "нелепой", настаивая, что слушание по делу ещё даже не начиналось.

Ранее, 29 мая, Брэд Питт уже добивался промежуточной победы в этом затяжном споре. Тогда суд обязал бывшего главного юрисконсульта Stoli* Тодда Кулибу вновь дать показания по делу о продаже Анджелиной Джоли своей доли во французской винодельне Château Miraval. Судья постановил, что юридическая команда Stoli* неправомерно препятствовала даче показаний, указав свидетелю не отвечать на 33 вопроса в ходе предыдущего допроса.

* компания Stoli Group S.à.r.l. и её бенефициар Юрий Шефлер внесены в перечень Росфинмониторинга организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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