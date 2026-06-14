Листать ролики и отключать мозг: какую главную проблему современности поднимает новый "Человек-паук" с Томом Холландом

Британский актёр Том Холланд, исполняющий роль Питера Паркера в киновселенной Marvel, раскрыл детали грядущего фильма "Человек-паук: Новый день". Премьера картины запланирована на 31 июля, режиссёром выступил Дестин Дэниел Креттон ("Шан-Чи и легенда десяти колец").

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Тома Холланда by Личный Инстаграм-аккаунт Тома Холланда Том Холланд, актер

По словам Холланда, в центре сюжета оказалась тема одиночества, ставшая особенно актуальной после пандемии COVID-19.

"Я горжусь главной темой "Человека-паука: Новый день". В наше время так легко сидеть дома вечером, листать ролики и отключать свой мозг, забывая, насколько важно общение между людьми", — заявил актёр.

Холланд подчеркнул, что необходимо продолжать социализироваться и встречаться с людьми вживую, а не бездумно проводить время в смартфоне. В фильме также появятся Халк, Каратель и новая героиня в исполнении Сэди Синк ("Очень странные дела").

Ранее возлюбленная Тома Холланда, актриса Зендея, в интервью Elle уклонилась от подтверждения слухов об их браке. На прямой вопрос журналиста она ответила: "Нет, я не буду это делать. Они вечно что-то выискивают". При этом на её безымянном пальце заметили золотое кольцо, что подогрело интерес поклонников.