Людей пугает скрытая фальшь в кино: создатель Пиратов Карибского моря призвал к жёсткой цензуре

Режиссёр Гор Вербински, известный по первой трилогии "Пиратов Карибского моря", считает, что современные технологии искусственного интеллекта требуют пересмотра системы оценки фильмов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джек Воробей

По его словам, ИИ уже давно используется в кино — для коррекции картинки и других инструментальных задач. Однако сейчас нейросети берут на себя всё больше творческих функций, и зрители хотят знать правду.

"Если вы используете ИИ для написания сценария, вы получаете рейтинг "F". Больше всего людям не нравится отсутствие прозрачности. Зрители боятся того, что они не смогут понять: что реально, а что нет", — заявил Вербински.

Режиссёр предлагает ввести полноценную систему маркировки, которая бы детально описывала применение ИИ на каждом этапе производства. Он подчеркнул, что сам всегда ставит сюжет на первое место.

Последней работой Вербински стала комедия "Удачи, веселья, не сдохни" — первый фильм за восемь лет. Лента вышла в мировом прокате в феврале 2026 года и затем должна добраться до России.

Ранее актриса Эмили Блант, снявшаяся в фильме Стивена Спилберга "День разоблачения", призналась, что боится искусственного интеллекта. По её словам, она отказалась от помощи нейросетей в озвучивании инопланетной речи и сама издавала странные звуки.