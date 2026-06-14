Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Людей пугает скрытая фальшь в кино: создатель Пиратов Карибского моря призвал к жёсткой цензуре
Хваленый цифровой разум посыпался: обычная детская задача обнулила мощь новейших нейросетей
Ни цветов, ни конфет: какой странный сюрприз получила Виктория Дайнеко от экс-супруга
Граница станет в разы ближе: масштабная реконструкция ключевой артерии Северо-Запада избавит от заторов
Упругость кожи начинается не в ванной: пять продуктов помогут поддерживать её изнутри
Три дня без цифры: сколько наличных нужно держать под подушкой, чтобы не остаться у разбитого корыта
Живая плюшевая игрушка с менталитетом Терминатора: как шпиц берёт управление домом в свои лапы
Не просто набор букв: надпись SUV на шине раскрывает важную особенность модели
Самая выгодная покупка лета: одна вещь поможет выглядеть стильно без лишних усилий

Вердикт великого мастера в США: эта работа Кристофера Нолана навсегда останется эталоном качества

Кино

Американский режиссёр Стивен Спилберг, создатель "Списка Шиндлера", "Инопланетянина" и недавнего "Дня разоблачения", в интервью изданию Collider поделился, какой фильм Кристофера Нолана ему нравится больше всего.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Выбор пал на картину 2000 года.

"Мементо". Это всегда будет моим любимым фильмом Криса Нолана", — заявил Спилберг, не вдаваясь в подробности.

Фильм рассказывает историю Леонарда Шелби, который страдает от редкой формы амнезии и пытается найти убийцу своей жены. Лента получила высокие оценки критиков и зрителей и остаётся одной из самых известных работ Нолана.

Ранее Стивен Спилберг заявлял, что абсолютно уверен в существовании инопланетян и их присутствии на Земле.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Недвижимость
Хрущёвка мечты или билет в суд: какие перепланировки в 2026 году оказались под запретом
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Мир. Новости мира
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Садоводство, цветоводство
Хвощ приходит не просто так: участок сам создаёт условия, в которых сорняк чувствует себя хозяином
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Зеленые воры в кроне дерева: как за 20 минут с секатором удвоить урожай плодовых деревьев
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Сбылось самое страшное пророчество: финальное предупреждение Хокинга начали фиксировать в России
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Последние материалы
Людей пугает скрытая фальшь в кино: создатель Пиратов Карибского моря призвал к жёсткой цензуре
Хваленый цифровой разум посыпался: обычная детская задача обнулила мощь новейших нейросетей
Ни цветов, ни конфет: какой странный сюрприз получила Виктория Дайнеко от экс-супруга
Граница станет в разы ближе: масштабная реконструкция ключевой артерии Северо-Запада избавит от заторов
Упругость кожи начинается не в ванной: пять продуктов помогут поддерживать её изнутри
Три дня без цифры: сколько наличных нужно держать под подушкой, чтобы не остаться у разбитого корыта
Живая плюшевая игрушка с менталитетом Терминатора: как шпиц берёт управление домом в свои лапы
Не просто набор букв: надпись SUV на шине раскрывает важную особенность модели
Самая выгодная покупка лета: одна вещь поможет выглядеть стильно без лишних усилий
Такое случилось впервые в столетии: позорный результат на футбольном поле разочаровал болельщиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.