Вердикт великого мастера в США: эта работа Кристофера Нолана навсегда останется эталоном качества

Американский режиссёр Стивен Спилберг, создатель "Списка Шиндлера", "Инопланетянина" и недавнего "Дня разоблачения", в интервью изданию Collider поделился, какой фильм Кристофера Нолана ему нравится больше всего.

Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кристофер Нолан

Выбор пал на картину 2000 года.

"Мементо". Это всегда будет моим любимым фильмом Криса Нолана", — заявил Спилберг, не вдаваясь в подробности.

Фильм рассказывает историю Леонарда Шелби, который страдает от редкой формы амнезии и пытается найти убийцу своей жены. Лента получила высокие оценки критиков и зрителей и остаётся одной из самых известных работ Нолана.

Ранее Стивен Спилберг заявлял, что абсолютно уверен в существовании инопланетян и их присутствии на Земле.