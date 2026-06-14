Вердикт великого мастера в США: эта работа Кристофера Нолана навсегда останется эталоном качества

Американский режиссёр Стивен Спилберг, создатель "Списка Шиндлера", "Инопланетянина" и недавнего "Дня разоблачения", в интервью изданию Collider поделился, какой фильм Кристофера Нолана ему нравится больше всего.
Выбор пал на картину 2000 года.
"Мементо". Это всегда будет моим любимым фильмом Криса Нолана", — заявил Спилберг, не вдаваясь в подробности.
Фильм рассказывает историю Леонарда Шелби, который страдает от редкой формы амнезии и пытается найти убийцу своей жены. Лента получила высокие оценки критиков и зрителей и остаётся одной из самых известных работ Нолана.
Ранее Стивен Спилберг заявлял, что абсолютно уверен в существовании инопланетян и их присутствии на Земле.
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