Душ, стерильность и пластиковый стаканчик: какие секреты съёмок постельных сцен с Авериным раскрыла его коллега

Актриса Ирина Линдт, дважды игравшая возлюбленную Максима Аверина в фильмах "Любовь одна" и "Варварины свадьбы", откровенно высказалась об откровенных сценах.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Аверин

По её словам, многое зависит от того, кто твой партнёр в реальной жизни.

"Максим — замечательный партнёр. Стильный, жизнерадостный. Следит всегда за собой. С ним приятно общаться, от него веяло дорогими духами", — рассказала Линдт.

Она добавила, что перед такими съёмками актёры должны быть "безупречными, стерильными", как учили в институте. Но не все партнёры оказываются столь же приятными, как Аверин. Однажды Линдт даже пришлось выпить спиртное перед сценой, поскольку члены съёмочной группы понимали, что её партнёр слишком неприятен.

Ранее звезда "Эйфории" Алекса Деми признавалась, что боялась потерять роль из-за отказа от постельных сцен. Ей было некомфортно, но она думала, что если откажется, то её уволят.