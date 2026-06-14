Влюбился с первого взгляда: Месхи признался, что именно заставило его растеряться перед Климовой

Актёр Гела Месхи, бывший супруг Екатерины Климовой, в эфире программы "Звёзды сошлись" впервые подробно рассказал о знакомстве и отношениях с известной коллегой.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Игнатович, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Екатерина Климова

Пара познакомилась на пробах, где он, начинающий артист, сразу почувствовал симпатию, но растерялся.

"Влюблённость произошла, наверно, на пробах. Когда первый раз она пришла, я в какой-то зажим пошёл, какой-то текст там нёс", — рассказал актёр.

Несмотря на то, что Климова была уже звездой, а Месхи — новичком, их рабочие встречи переросли в дружбу. Вместе с коллегами они проводили время вне площадки, и постепенно между ними сложились романтические отношения.

В 2015 году они поженились, а спустя четыре года развелись. В браке у пары родилась дочь Белла, которую они продолжают воспитывать вместе.

После развода Месхи остаётся свободным. Он признаётся, что иногда приглашает свободных коллег в ресторан после съёмок, но не стремится к новым серьёзным отношениям.

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