Миллионы долларов за пару часов: творчество Джонни Деппа привело к невероятным финансовым итогам

Голливудский актёр Джонни Депп, знакомый миллионам по ролям в "Пиратах Карибского моря" и "Эдварде Руки-ножницы", всерьёз занялся живописью.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Джонни Депп

На днях он представил новую картину, сопроводив её подписью: "Время проходит, свет меняется. Но некоторые вещи, самые важные вещи, остаются". Так он анонсировал очередное произведение из своей художественной коллекции.

Сам артист неоднократно говорил, что обратился к искусству задолго до актёрской карьеры и всегда использовал его как способ выражать чувства. В последние годы его увлечение превратилось в полноценный бизнес. В 2022 году дебютная серия работ "Friends&Heroes" (Друзья и герои), посвящённая людям, которые вдохновляли Деппа, была полностью распродана всего за несколько часов и принесла миллионы долларов.

С тех пор актёр выпустил несколько новых коллекций, включая "Tarot", вдохновлённую образами карт Таро, а также серию "Yesterday's Flowers" (Вчерашние цветы), посвящённую памяти и течению времени. В 2024 году в Нью-Йорке открылась его первая масштабная выставка "A Bunch of Stuff", где были представлены десятки работ разных лет. Помимо живописи, Депп продолжает сниматься в кино и работать режиссёром.

Ранее Николас Кейдж объяснил, почему отказался от ролей в двух крупных франшизах — комедии "Тупой и ещё тупее" и супергеройском блокбастере "Человек-паук". Он предпочёл более сложные проекты "Покидая Лас-Вегас" и "Адаптация", которые принесли ему "Оскар" и номинации.