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Головой понимала, но не могла остановиться: почему Анна Хилькевич ревновала мужа даже к плакату

Кино

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич в личном блоге откровенно высказалась о проблеме ревности, с которой столкнулась в отношениях с мужем Артуром Волковым.

Анна Хилькевич
Фото: YouTube канал Наталья Подольская by Скриншот видео YouTube канала Наталья Подольская, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Хилькевич

Актриса призналась, что долгое время считала себя очень ревнивым человеком и её эмоции доходили до крайностей.

"Я могла ревновать Артура буквально к плакату. И самое смешное, что головой понимала, как это нелогично. Но справиться с этим чувством было сложно", — поделилась актриса.

По словам Хилькевич, на её отношение повлияли прошлый опыт предательства и детские наблюдения за ревностью между родителями. Однако со временем она поняла, что доверие — основа крепкого союза. Благодаря множеству разговоров с мужем и работе над собой она смогла измениться.

"У нас с Артуром было много разговоров на эту тему. Я работала над собой, а он всегда относился к этому с пониманием. Конечно, какие-то остаточные проявления ревности во мне есть до сих пор. Но я никогда не считала правильным ограничивать мужа или контролировать каждый его шаг. Если он идёт встретиться с друзьями — для меня это абсолютно нормально…", — поделилась актриса.

Ранее актриса Кристина Бабушкина в шоу "Сплетни" высказывалась об изменах и разводах. Она считает, что не стоит сразу бросать мужа после факта неверности, и призывает не быть категоричной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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