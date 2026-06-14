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Срывы съёмок и гнев продюсеров: признание Миррен поставило точку в скандале вокруг Тома Харди

Кино

Оскароносная актриса Хелен Миррен, известная по ролям в "Королеве" и "Форсаже", в интервью Variety решила развеять домыслы о разногласиях с коллегой по сериалу "Гангстерленд" Томом Харди.

Хелен Миррен
Фото: wikipedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хелен Миррен

Ранее в СМИ появлялась информация, что Харди конфликтовал с продюсерами и другими актёрами, но Миррен заверила, что между ними всё в порядке.

"Абсолютно. С огромной радостью. Я люблю Тома, я думаю, он потрясающий актёр", — заявила Миррен, отвечая на вопрос, будет ли она снова работать с Харди.

Актриса также прокомментировала разницу в рабочих подходах. По её словам, у разных актёров разные процессы, и кто-то приходит к результату быстрее. Но пока то, что зрители видят на экране, фантастично, и её всё устраивает.

"Том — очень особенный человек. Он абсолютно замечательный", — добавила она.

Ранее The Hollywood Reporter раскрыл детали поведения Тома Харди на съёмках "Гангстерленда": актёр часами не выходил из трейлера, заставляя ждать Пирса Броснана и Хелен Миррен, и конфликтовал с продюсерами, из-за чего мог быть уволен из третьего сезона.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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