Первая любовь и разница в шесть лет: что Полина Гухман рассказала о романе с сыном Игоря Верника

Актриса Полина Гухман, известная по сериалу "Первая ракетка", впервые откровенно высказалась о своих отношениях с Григорием Верником, сыном народного артиста России Игоря Верника.

Фото: Telegram by Telegram-канал Полины Гухман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полина Гухман и Григорий Верник

20-летняя звезда призналась, что 26-летний избранник стал её первой настоящей любовью.

"Я многому у него учусь. Впрочем, как и он у меня: все рабочие моменты друг друга мы всегда обсуждаем вместе, советуемся. Мы похожи — не противоположности, однозначно", — рассказала Полина в интервью WomanHit.

По словам актрисы, разница в возрасте в шесть лет не мешает их гармонии. Она ценит в Григории не только внешнюю харизму, но и доброту, чувство юмора, умение поддержать. Их отношения строятся на взаимном уважении и интеллектуальном партнёрстве.

Ранее модель Полина Диброва заявляла, что не понимает пар с большой разницей в возрасте, и критиковала девушек, которые ищут "папиков".