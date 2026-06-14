Слёзы катились градом по лицу: случайное признание близкого человека спасло Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес, пережившая развод с Беном Аффлеком в 2024 году, стала гостьей подкаста "Films To Be Buried With". В откровенном разговоре она вспомнила момент, который помог ей справиться с болью.
Всё произошло во время просмотра бразильского фильма "Я всё ещё здесь" вместе с отцом Дэвидом.
"Я болела. В то время я переживала развод и много думала о своих детях", — поделилась Джен.
Когда на экране наступил особенно трогательный эпизод, она попыталась скрыть слёзы от отца.
"Я пыталась плакать тихо — но когда пытаешься плакать тихо, слёзы просто потоком льются по лицу", — вспоминает актриса.
Отец всё заметил. Он обнял её и сказал: "Я люблю тебя. Я всегда тебя любил". По словам Лопес, этот момент исцелил ту часть её души, которая нуждалась в исцелении, и помог ей перевернуть страницу.
Ранее Дженнифер Лопес заявила в интервью на шоу Watch What Happens Live, что не знакомится с мужчинами через социальные сети.
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