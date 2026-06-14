Слёзы катились градом по лицу: случайное признание близкого человека спасло Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес, пережившая развод с Беном Аффлеком в 2024 году, стала гостьей подкаста "Films To Be Buried With". В откровенном разговоре она вспомнила момент, который помог ей справиться с болью.

Фото: commons.wikimedia.org by MTV International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Певица Дженнифер Лопес

Всё произошло во время просмотра бразильского фильма "Я всё ещё здесь" вместе с отцом Дэвидом.

"Я болела. В то время я переживала развод и много думала о своих детях", — поделилась Джен.

Когда на экране наступил особенно трогательный эпизод, она попыталась скрыть слёзы от отца.

"Я пыталась плакать тихо — но когда пытаешься плакать тихо, слёзы просто потоком льются по лицу", — вспоминает актриса.

Отец всё заметил. Он обнял её и сказал: "Я люблю тебя. Я всегда тебя любил". По словам Лопес, этот момент исцелил ту часть её души, которая нуждалась в исцелении, и помог ей перевернуть страницу.

Ранее Дженнифер Лопес заявила в интервью на шоу Watch What Happens Live, что не знакомится с мужчинами через социальные сети.