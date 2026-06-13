От непонимания к любви: как Анна Чиповская нашла в "Гамлете" с Борисовым то, что не замечала раньше

Актриса Анна Чиповская, исполнительница роли королевы Гертруды в нашумевшей постановке "Гамлет" МХТ имени Чехова (с Юрой Борисовым в главной роли), в интервью объяснила своё отношение к спектаклю. Она призналась, что любовь к нему пришла не сразу, и призвала зрителей не торопиться с выводами.
По словам Чиповской, она учится осторожно реагировать на нестандартное искусство. Актриса считает, что человек, который сразу заявляет "мне не нравится, значит, это плохо", демонстрирует незрелую позицию. Она сама искала привлекательность в происходящем на сцене и со временем поняла, что этот спектакль заслуживает внимания.
"Я сама искала для себя привлекательность того, что происходит в нашем спектакле. Потому что на самом деле "Гамлет" — не самая приятная пьеса. Я вообще не понимаю, что там можно любить. А нас в институте учили: надо влюбиться в то, что ты делаешь. И вот на протяжении нескольких недель я влюбляюсь в наш спектакль всё больше", — подчеркнула 38-летняя актриса.
Ранее Олег Меньшиков назвал этого "Гамлета" "театральной катастрофой" и "чудовищем", а Михаил Боярский сравнил постановку с "чумкой".
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