От непонимания к любви: как Анна Чиповская нашла в "Гамлете" с Борисовым то, что не замечала раньше

Актриса Анна Чиповская, исполнительница роли королевы Гертруды в нашумевшей постановке "Гамлет" МХТ имени Чехова (с Юрой Борисовым в главной роли), в интервью объяснила своё отношение к спектаклю. Она призналась, что любовь к нему пришла не сразу, и призвала зрителей не торопиться с выводами.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анна Чиповская

По словам Чиповской, она учится осторожно реагировать на нестандартное искусство. Актриса считает, что человек, который сразу заявляет "мне не нравится, значит, это плохо", демонстрирует незрелую позицию. Она сама искала привлекательность в происходящем на сцене и со временем поняла, что этот спектакль заслуживает внимания.

"Я сама искала для себя привлекательность того, что происходит в нашем спектакле. Потому что на самом деле "Гамлет" — не самая приятная пьеса. Я вообще не понимаю, что там можно любить. А нас в институте учили: надо влюбиться в то, что ты делаешь. И вот на протяжении нескольких недель я влюбляюсь в наш спектакль всё больше", — подчеркнула 38-летняя актриса.

Ранее Олег Меньшиков назвал этого "Гамлета" "театральной катастрофой" и "чудовищем", а Михаил Боярский сравнил постановку с "чумкой".