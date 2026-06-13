Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретное средство из аптечки: как навсегда убрать запах сырости в шкафу
Я сдерживаю улыбку: почему продюсер Первого канала не считает Валю Карнавал певицей, но сам пригласил её на "Голос.Дети"
Джунгли начинаются не с монстеры: десять комнатных гигантов способны преобразить интерьер
Сочно, ароматно и без лишних хлопот: куриные бедра, которые станут хитом стола
Медовый месяц внезапно закончился: Каллум Тёрнер раскрыл вынужденное решение Дуа Липы
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
От сорняков к урожаю: что обычная коробка может сделать для вашего огорода
Вечер перестанет заканчиваться усталостью: гимнастика для ног поможет снять отёки за 10 минут
Стены и сияние глаз навсегда: Мирослава Карпович публично обратилась к аудитории с признанием после свадьбы

Миф о мужском кино разрушен: Рассел Кроу раскрыл настоящую причину триумфа Гладиатора спустя годы

Кино

Новозеландский актёр Рассел Кроу, исполнитель роли генерала Максимуса, спустя 26 лет после выхода культового "Гладиатора" (2000) поделился неожиданным наблюдением.

Рассел Кроу
Фото: commons.wikimedia.org by Quejaytee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рассел Кроу

По его словам, лента Ридли Скотта, собравшая в прокате 460 миллионов долларов и получившая пять "Оскаров", обязана своим успехом вовсе не мужской аудитории.

"Многие не понимают, что с первой недели проката "Гладиатора” на сеансах всегда было больше женщин, чем мужчин. На первый взгляд кажется, что "Гладиатор” — это фильм для мужчин, но, если бы это был фильм для мужчин, он был бы о мести. Это фильм для женщин, потому что он о возмездии", — заявил актёр.

Кроу подчеркнул, что у "Гладиатора" есть моральная основа, и именно она привлекла зрительниц. Он добавил, что каждый мужчина хотел бы быть таким же сильным, как Максимус, а каждая женщина мечтает о мужчине, который любит так же преданно.

Следующей работой Кроу станет комедийный триллер "Ночной бизнес", который выйдет в российский прокат 25 июня.

Ранее Рассел Кроу на Открытом чемпионате Франции по теннису публично осадил разбушевавшихся фанатов. Толпа у его отеля норовила подобраться как можно ближе ради фото и автографов. Актёр попросил всех оставаться на местах и не толкаться.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Мир. Новости мира
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Сырье
Нефтяные реки иссякли: Пекин неожиданно отвернулся от крупнейшего поставщика сырья
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Мир. Новости мира
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Популярное
Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города

В Армянске из-за технологического инцидента на крупном промышленном предприятии изменили порядок обеспечения жителей ресурсами и начали усиленный мониторинг среды.

Люди лишились спокойного сна в Крыму: ЧП на крупнейшем заводе Армянска изменило жизнь привычного города
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Киевские власти лишились финансовой опоры: западные кредиторы заблокировали жизненно важный транш
Последние материалы
Аромат будто из деревенской печи: эта пшённая каша превратит завтрак в удовольствие
От сорняков к урожаю: что обычная коробка может сделать для вашего огорода
Вечер перестанет заканчиваться усталостью: гимнастика для ног поможет снять отёки за 10 минут
Стены и сияние глаз навсегда: Мирослава Карпович публично обратилась к аудитории с признанием после свадьбы
Прекрасный букет может стать началом сада: простая технология укоренения покупных цветов черенками
Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг
Ути-ути, все домой: почему людям категорически нельзя купаться там, где кормятся утки
Домашний уклад треснул по швам: Полина Диброва объяснила смену ролей в воспитании наследников
Удобство обернётся катастрофой: как подпольные погреба медленно разрушают несущие стены
Кого уволят первыми? Новая стратегия найма в России изменила правила выживания в офисах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.