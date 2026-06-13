Миф о мужском кино разрушен: Рассел Кроу раскрыл настоящую причину триумфа Гладиатора спустя годы

Новозеландский актёр Рассел Кроу, исполнитель роли генерала Максимуса, спустя 26 лет после выхода культового "Гладиатора" (2000) поделился неожиданным наблюдением.

Фото: commons.wikimedia.org by Quejaytee, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рассел Кроу

По его словам, лента Ридли Скотта, собравшая в прокате 460 миллионов долларов и получившая пять "Оскаров", обязана своим успехом вовсе не мужской аудитории.

"Многие не понимают, что с первой недели проката "Гладиатора” на сеансах всегда было больше женщин, чем мужчин. На первый взгляд кажется, что "Гладиатор” — это фильм для мужчин, но, если бы это был фильм для мужчин, он был бы о мести. Это фильм для женщин, потому что он о возмездии", — заявил актёр.

Кроу подчеркнул, что у "Гладиатора" есть моральная основа, и именно она привлекла зрительниц. Он добавил, что каждый мужчина хотел бы быть таким же сильным, как Максимус, а каждая женщина мечтает о мужчине, который любит так же преданно.

Следующей работой Кроу станет комедийный триллер "Ночной бизнес", который выйдет в российский прокат 25 июня.

Ранее Рассел Кроу на Открытом чемпионате Франции по теннису публично осадил разбушевавшихся фанатов. Толпа у его отеля норовила подобраться как можно ближе ради фото и автографов. Актёр попросил всех оставаться на местах и не толкаться.