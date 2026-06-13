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Медовый месяц внезапно закончился: Каллум Тёрнер раскрыл вынужденное решение Дуа Липы

Кино

Британский актёр Каллум Тёрнер, ставший мужем певицы Дуа Липы 31 мая, в интервью Daily Mail раскрыл детали их семейных планов.

Дуа Липа, певица
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дуа Липы by Личный Инстаграм-аккаунт Дуа Липы
Дуа Липа, певица

По словам актёра, он получил сразу два крупных предложения о съёмках — роль в ремейке "Одержимой" и в фильме "Возвращение домой". Чтобы не разлучаться надолго, Дуа решила перебраться в США.

"Мы стараемся проводить вместе как можно больше времени", — приводит слова Тёрнера Daily Mail.

Напомним, камерная церемония бракосочетания прошла в Лондоне в Old Marylebone Town Hall, а затем пара устроила трёхдневное празднование в Италии. Дуа и Каллум познакомились в 2024 году в кафе за чтением одной книги. В июне 2025 года певица подтвердила помолвку.

Ранее актёр Роберт Паттинсон признался, что был единственным, кто попросил у режиссёра Кристофера Нолана сценарий "Одиссеи" перед тем, как согласиться на роль.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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