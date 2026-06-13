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Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг

Кино

Заслуженная артистка России, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова оценила инициативу народного артиста России Владимира Машкова.

Ирина Апексимова
Фото: Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Ирина Апексимова

Машков предложил разрешить театрам ставить спектакли по произведениям русской классики без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если те уклоняются от диалога, не отвечают на запросы или выдвигают заведомо невыполнимые условия.

"Есть, например, замечательные произведения Александра Володина, постановку которых его наследники, живущие за рубежом, начали запрещать. Хотя соответствующие спектакли всегда были в репертуаре театров нашей большой страны", — объяснила Апексимова в беседе с ТАСС.

По словам Машкова, все денежные вознаграждения наследникам будут выплачиваться. Апексимова назвала эту мысль "здравой" и необходимой мерой для сохранения культурного наследия.

Ранее актёр Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, выступил в защиту скандального спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым, который критиковали Олег Меньшиков и Михаил Боярский. Табаков назвал постановку "интересным экспериментом" и заявил, что искусство должно вызывать споры.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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