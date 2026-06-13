Запрет на постановку русской классики стал абсурдом: Апексимова поддержала резкий шаг

Заслуженная артистка России, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова оценила инициативу народного артиста России Владимира Машкова.

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Машков предложил разрешить театрам ставить спектакли по произведениям русской классики без согласия правообладателей, которые не являются авторами, если те уклоняются от диалога, не отвечают на запросы или выдвигают заведомо невыполнимые условия.

"Есть, например, замечательные произведения Александра Володина, постановку которых его наследники, живущие за рубежом, начали запрещать. Хотя соответствующие спектакли всегда были в репертуаре театров нашей большой страны", — объяснила Апексимова в беседе с ТАСС.

По словам Машкова, все денежные вознаграждения наследникам будут выплачиваться. Апексимова назвала эту мысль "здравой" и необходимой мерой для сохранения культурного наследия.

Ранее актёр Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной, выступил в защиту скандального спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым, который критиковали Олег Меньшиков и Михаил Боярский. Табаков назвал постановку "интересным экспериментом" и заявил, что искусство должно вызывать споры.