Семейные ценности Бардо: актриса призвала сына принять одну странную роль в отношениях

Актриса Наталья Бардо, известная по фильмам и сериалам, в личном блоге опубликовала необычное обращение к 10-летнему сыну Эрику.
В ролике она призвала мальчика заботиться о женщинах и учиться "сажать их на шею", чтобы стать лучшим партнёром.
"И, конечно, те мужчины, которые позволяют это делать, они, эти мужчины, всегда самые лучшие, и нет им равных. Так что ты тоже учись сажать женщину на свою шею с молодости", — сказала актриса.
Эрик не растерялся и задал резонный вопрос: что делать, если женщина окажется тяжелее его в два раза?
Бардо с 2015 года состоит в отношениях с режиссёром Марюсом Вайсбергом, отцом Эрика. По её словам, она сама "сидит на шее" у мужа, и он — пример для сына.
Ранее экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова иронично призналась в своём Telegram-канале, что "сидит на шее у мужа", но при этом уточнила, что сама зарабатывает и тратит деньги на подарки супругу, не ставя его в известность.
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