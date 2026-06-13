Никакого ИИ в кадре: Джеймс Франко ввёл пользователей в ступор своими странными посланиями

Актёр Джеймс Франко, известный по фильмам "127 часов" и "Эта дурацкая любовь", устроил настоящий переполох в TikTok. На своей странице он опубликовал серию загадочных роликов, в которых намекает на некие "серьёзные события", но отказывается раскрывать подробности.
В первом видео Франко подчеркнул, что перед зрителями настоящий человек, а не искусственный интеллект. Он заявил, что не занимается продвижением проектов, но при этом попросил подписаться на аккаунт, пообещав позже всё объяснить.
"Происходят очень серьёзные вещи. Пока я не могу рассказать слишком много, но покажу вам кое-что безумное", — сказал актёр в ролике.
К 13 июня Франко опубликовал уже семь видео. Во всех он появляется в одной и той же синей футболке и повторяет, что вокруг него происходит нечто необычное.
Особое внимание привлёк его никнейм — jamesfranco2319. Число 2319 также фигурирует в ролике, набравшем более 10 миллионов просмотров. Пользователи заметили, что актёр подписан всего на два аккаунта — страницу нового фильма "Любовь встречает солнечный свет" и на режиссёра картины. Многие считают, что это часть рекламной кампании.
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