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Никакого ИИ в кадре: Джеймс Франко ввёл пользователей в ступор своими странными посланиями

Кино

Актёр Джеймс Франко, известный по фильмам "127 часов" и "Эта дурацкая любовь", устроил настоящий переполох в TikTok. На своей странице он опубликовал серию загадочных роликов, в которых намекает на некие "серьёзные события", но отказывается раскрывать подробности.

Джеймс Франко
Фото: commons.wikimedia.org by Angela George, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джеймс Франко

В первом видео Франко подчеркнул, что перед зрителями настоящий человек, а не искусственный интеллект. Он заявил, что не занимается продвижением проектов, но при этом попросил подписаться на аккаунт, пообещав позже всё объяснить.

"Происходят очень серьёзные вещи. Пока я не могу рассказать слишком много, но покажу вам кое-что безумное", — сказал актёр в ролике.

К 13 июня Франко опубликовал уже семь видео. Во всех он появляется в одной и той же синей футболке и повторяет, что вокруг него происходит нечто необычное.

Особое внимание привлёк его никнейм — jamesfranco2319. Число 2319 также фигурирует в ролике, набравшем более 10 миллионов просмотров. Пользователи заметили, что актёр подписан всего на два аккаунта — страницу нового фильма "Любовь встречает солнечный свет" и на режиссёра картины. Многие считают, что это часть рекламной кампании.

Ранее режиссёр Квентин Тарантино в колонке для журнала Sight & Sound подверг жёсткой критике современную киноиндустрию, назвав её "фабрикой безвкусных сосисок".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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