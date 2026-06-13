Легендарный агент возвращается в строй: Голливуд готовит перезапуск культовой франшизы с Мэттом Деймоном

Актёр Мэтт Деймон, известный по ролям в "Умнице Уилле Хантинге" и "Марсианине", вновь поднял тему возможного продолжения франшизы о Джейсоне Борне.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Мэтта Дэймона by Личный Инстаграм-аккаунт Мэтта Дэймона Мэтт Дэймон, актер

По словам Деймона, он по-прежнему заинтересован в возвращении к этому образу, и создатели серии продолжают искать подходящую идею для нового фильма.

"Команда, работавшая над предыдущими картинами, с теплотой относится к проекту и регулярно обсуждает возможность его развития", — отметил актёр.

Деймон впервые появился в образе Борна в фильме "Идентификация Борна" (2002), который стал коммерчески успешным и положил начало франшизе. Позже вышли "Превосходство Борна" и "Ультиматум Борна". В 2012 году вышел спин-офф "Эволюция Борна" с Джереми Реннером, но через четыре года Деймон вернулся к роли в фильме "Джейсон Борн".

Разговоры о новом фильме ведутся уже несколько лет. В 2023 году сообщалось, что режиссёром может стать Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен"). Деймон подтвердил, что с удовольствием вновь сыграл бы знаменитого агента.

Ранее Николас Кейдж в интервью Complex News объяснил, почему отказался от ролей в двух крупных франшизах — комедии "Тупой и еще тупее" и супергеройском блокбастере "Человек-паук".