Больше никакой работы и съёмок: Катерина Шпица объявила о кардинальной смене жизненных приоритетов

Актриса Катерина Шпица, известная по фильмам "Метро" и "Экипаж", в Instagram*-аккаунте поделилась планами на ближайшее будущее.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Катерины Шпицы by Инстаграм-аккаунт Катерины Шпицы Катерина Шпица

Звезда призналась, что после рождения второго сына Богдана (в начале мая 2026 года) её приоритеты кардинально изменились.

"Я так много работала, когда рос Герман! Сейчас хочется максимум внимания отдать маленькому человеку. Так что на какое-то время эта страница станет очень "мамской"", — написала Шпица.

Спустя 16 дней после рождения Богдана она улетела с ним и мужем, бизнесменом Русланом Пановым, на дипломную сессию в Пермь. Диплом она получила 5 июня, а на следующий день, когда малышу исполнился месяц, семья вернулась в Москву. Шпица назвала этот период "отвязным декретом" и пообещала постепенно рассказывать свою историю пути к этому счастью.

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дина Аверина, которая находится на седьмом месяце беременности, рассказывала, что после замужества её жизнь кардинально изменилась. Теперь главная цель для неё - создание домашнего очага и рождение детей.

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