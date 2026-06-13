Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индустриальный статус останется в прошлом: Мурманская область делает ставку на развитие автотуризма
Старый метод из сороковых снова в деле: миллионы людей после тридцати возвращают себе силу и энергию
Жёсткий характер за кадром: Тутберидзе заставила власти увеличить метраж жилья для Медведевой
Рыбный пирог по цене буханки: простой рецепт из консервов и майонеза с ресторанным качеством
Жир не любит расписание: недельный план тренировок изменит тело без изнурительных нагрузок
Они буквально варятся в собственном соку: аномальное тепло лишило океанских гигантов сил
Счет в красной зоне: названа главная роковая ошибка начинающих инвесторов на бирже
Вместо сочного корнеплода — кусок деревяшки: что бывает, если не подкормить свёклу вовремя
Лёгкость без капли масла: пять заправок делают овощной салат ярче и не утяжеляют рацион

Новый блокбастер Спилберга глазами Тома Круза: что он написал в соцсетях и с кем разделил впечатления

Кино

Американский актёр Том Круз, известный по серии "Миссия невыполнима", опубликовал в соцсетях пост, посвящённый новому фильму Стивена Спилберга "День разоблачения".

Том Круз
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Том Круз

Звезда посетил сеанс фантастической картины вместе со своими коллегами по прошлым работам режиссёра: Колином Фарреллом ("Особое мнение") и Дакотой Фаннинг ("Война миров").

"Нет ничего лучше, чем летний блокбастер Спилберга в переполненном зале с друзьями! Стивен, спасибо за те часы радости, которые ты подарил нам в кино! Для меня было большой честью работать с вами и называть вас своим другом. Поздравляю мою дорогую подругу Эмили и всю группу творцов, создавших этот фильм. Это было прекрасно. Нам всем очень понравился "День разоблачения"", — написал Круз.

Он также особо отметил игру Эмили Блант ("Грань будущего"), с которой снимался ранее, и поблагодарил режиссёра за вклад в кинематограф.

"День разоблачения" рассказывает о вторжении инопланетян, которые уже давно находятся среди людей. Главные роли, помимо Блант, исполнили Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор.

Ранее Стивен Спилберг объяснил, что отказался от постановки "Гарри Поттера и философского камня" после смерти Стэнли Кубрика: его попросили завершить работу над фильмом "Искусственный разум"

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Новости спецслужб
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Садоводство, цветоводство
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Мир. Новости мира
Военные действия прекратятся мгновенно: Кремль нашел способ завершить конфликт на Украине. Документ готов
Популярное
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Варшава столкнулась с неожиданным последствием поддержки соседа, когда на мебельные фабрики поступило элитное сырье, заставившее приборы техконтроля захлебываться.

Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Дворец хранит молчание: загадочный спутник Брижит Макрон спровоцировал сплетни по всему Парижу
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Последние материалы
Новый блокбастер Спилберга глазами Тома Круза: что он написал в соцсетях и с кем разделил впечатления
Горький опыт за закрытыми дверями: актриса объяснила выбор в пользу коротких романов с мужчинами
Локдаун обнажил две правды о диких животных: одни готовы к соседству с человеком, другие — никогда
Хитрый барьер для глюкозы: как правильно съесть сладкое, чтобы сахар не подскочил
Исследователи зафиксировали опасный раскол в Антарктиде: вынужденная близость привела к печальному итогу
Чужие дети вызывают ярость: мать Тимати высказалась о травле внучки и нашла корень проблемы
Контроль за живыми деньгами: какие переводы наличных теперь под особым надзором банков
Такой исход стал неожиданным: в России выявили самые живучие кроссоверы из Китая
Жена Цекало в инвалидном кресле: когда закончится её восстановление после неудачного массажа
Полив уже не спасёт в одиночку: что нужно малине, чтобы ягоды выросли сладкими
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.