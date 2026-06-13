Новый блокбастер Спилберга глазами Тома Круза: что он написал в соцсетях и с кем разделил впечатления

Американский актёр Том Круз, известный по серии "Миссия невыполнима", опубликовал в соцсетях пост, посвящённый новому фильму Стивена Спилберга "День разоблачения".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Звезда посетил сеанс фантастической картины вместе со своими коллегами по прошлым работам режиссёра: Колином Фарреллом ("Особое мнение") и Дакотой Фаннинг ("Война миров").

"Нет ничего лучше, чем летний блокбастер Спилберга в переполненном зале с друзьями! Стивен, спасибо за те часы радости, которые ты подарил нам в кино! Для меня было большой честью работать с вами и называть вас своим другом. Поздравляю мою дорогую подругу Эмили и всю группу творцов, создавших этот фильм. Это было прекрасно. Нам всем очень понравился "День разоблачения"", — написал Круз.

Он также особо отметил игру Эмили Блант ("Грань будущего"), с которой снимался ранее, и поблагодарил режиссёра за вклад в кинематограф.

"День разоблачения" рассказывает о вторжении инопланетян, которые уже давно находятся среди людей. Главные роли, помимо Блант, исполнили Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор.

Ранее Стивен Спилберг объяснил, что отказался от постановки "Гарри Поттера и философского камня" после смерти Стэнли Кубрика: его попросили завершить работу над фильмом "Искусственный разум"