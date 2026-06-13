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Чужие дети вызывают ярость: мать Тимати высказалась о травле внучки и нашла корень проблемы

Кино

Мама рэпера Тимати и бабушка его дочери Алисы, Симона Юнусова, поделилась своим мнением о хейте, с которым сталкиваются дети из медийных семей.

Рэпер Тимати
Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Рэпер Тимати

Она уверена, что этого не избежать, но важно правильно к этому относиться.

"Алиса знает, что такое хейт. Но мы с ней разговариваем, объясняем, что когда человек рождается в семье медийных людей, к нему будет особо пристальное внимание. Это зависть", — рассказала Симона в интервью Peopletalk.

Она подчеркнула, что объективная критика может исходить только от профессионалов или очень близких людей.

"Только к этим людям стоит прислушиваться. А всё остальное неважно и не должно её задевать. Хотя, конечно, я понимаю, что это сложно", — добавила она.

Юнусова также отметила, что детям из медийных семей придётся доказывать свою состоятельность: что успех — не заслуга родителей, а их личная заслуга.

Ранее певица Жасмин также высказывалась о хейте в адрес своей 12-летней дочери Маргариты. Тогда артистка заявила, что у девочки временные гормональные проблемы, и пообещала, что через пару лет ребёнка "никто не узнает".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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