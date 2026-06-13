Чужие дети вызывают ярость: мать Тимати высказалась о травле внучки и нашла корень проблемы

Мама рэпера Тимати и бабушка его дочери Алисы, Симона Юнусова, поделилась своим мнением о хейте, с которым сталкиваются дети из медийных семей.
Она уверена, что этого не избежать, но важно правильно к этому относиться.
"Алиса знает, что такое хейт. Но мы с ней разговариваем, объясняем, что когда человек рождается в семье медийных людей, к нему будет особо пристальное внимание. Это зависть", — рассказала Симона в интервью Peopletalk.
Она подчеркнула, что объективная критика может исходить только от профессионалов или очень близких людей.
"Только к этим людям стоит прислушиваться. А всё остальное неважно и не должно её задевать. Хотя, конечно, я понимаю, что это сложно", — добавила она.
Юнусова также отметила, что детям из медийных семей придётся доказывать свою состоятельность: что успех — не заслуга родителей, а их личная заслуга.
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