Чужие дети вызывают ярость: мать Тимати высказалась о травле внучки и нашла корень проблемы

Мама рэпера Тимати и бабушка его дочери Алисы, Симона Юнусова, поделилась своим мнением о хейте, с которым сталкиваются дети из медийных семей.

Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рэпер Тимати

Она уверена, что этого не избежать, но важно правильно к этому относиться.

"Алиса знает, что такое хейт. Но мы с ней разговариваем, объясняем, что когда человек рождается в семье медийных людей, к нему будет особо пристальное внимание. Это зависть", — рассказала Симона в интервью Peopletalk.

Она подчеркнула, что объективная критика может исходить только от профессионалов или очень близких людей.

"Только к этим людям стоит прислушиваться. А всё остальное неважно и не должно её задевать. Хотя, конечно, я понимаю, что это сложно", — добавила она.

Юнусова также отметила, что детям из медийных семей придётся доказывать свою состоятельность: что успех — не заслуга родителей, а их личная заслуга.

Ранее певица Жасмин также высказывалась о хейте в адрес своей 12-летней дочери Маргариты. Тогда артистка заявила, что у девочки временные гормональные проблемы, и пообещала, что через пару лет ребёнка "никто не узнает".