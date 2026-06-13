Развод подождёт до выяснения: звезда сериала "Псих" указала на фатальную ошибку обманутых жён

Актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалам "Беспринципные", "Кровавая барыня" и "Псих", стала гостьей шоу Карины Мурашкиной "Сплетни". В эфире она поделилась своим взглядом на измены в отношениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Хильч, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кристина Бабушкина

По её мнению, не стоит принимать решение о разводе сразу после раскрытия неверности — важно учитывать обстоятельства.

"В таких вопросах самое опасное — быть категоричной. Если он подонок и сохранять нечего, то и не надо этого делать, но есть же разные ситуации", — сказала артистка.

Бабушкина отметила, что универсального рецепта здесь нет, каждая пара сталкивается со своими трудностями. Сама актриса была замужем за актёром Станиславом Дужниковым (2005-2012), у них есть дочь Устинья. Сейчас она замужем за бизнесменом Андреем Гацунаевым (с 2017 года).

Ранее актёр Павел Деревянко в подкасте "Громче слов" признался, что его многолетние свободные отношения с матерью его двоих детей были иллюзией. Он назвал их "розовыми очками" и заявил, что никакой семьи на самом деле не было.