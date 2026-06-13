Развод подождёт до выяснения: звезда сериала "Псих" указала на фатальную ошибку обманутых жён

Актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалам "Беспринципные", "Кровавая барыня" и "Псих", стала гостьей шоу Карины Мурашкиной "Сплетни". В эфире она поделилась своим взглядом на измены в отношениях.
По её мнению, не стоит принимать решение о разводе сразу после раскрытия неверности — важно учитывать обстоятельства.
"В таких вопросах самое опасное — быть категоричной. Если он подонок и сохранять нечего, то и не надо этого делать, но есть же разные ситуации", — сказала артистка.
Бабушкина отметила, что универсального рецепта здесь нет, каждая пара сталкивается со своими трудностями. Сама актриса была замужем за актёром Станиславом Дужниковым (2005-2012), у них есть дочь Устинья. Сейчас она замужем за бизнесменом Андреем Гацунаевым (с 2017 года).
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