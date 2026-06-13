Худший тип фильмов: почему Дженнифер Лопес не оценила оскароносную драму "Земля кочевников"

Певица и актриса Дженнифер Лопес стала гостьей подкаста Бретта Голдстина. В откровенной беседе она затронула тему современного кино и поделилась мнением о нашумевшей драме "Земля кочевников" (2020) режиссёра Хлои Чжао, которая получила три премии "Оскар", включая "Лучший фильм".

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

Она призналась, что считает подобный тип фильмов худшим – не за такими картинами она ходит в кинотеатры.

"Мне нравятся мюзиклы, романтические комедии, триллеры. А "Земля кочевников" — это медленное повествование о горе, и в нём нет ничего весёлого. И мне нравятся некоторые фильмы в таком духе, но этот просто не зашёл. Это просто дело вкуса", — заявила Лопес.

При этом актриса подчеркнула, что её негативная оценка связана исключительно с личными предпочтениями, и она понимает тех, кто восхищается картиной.

"Земля кочевников" рассказывает о 60-летней женщине Ферн, которая после потери работы становится кочевником и путешествует по США в фургоне. Главную роль исполнила Фрэнсис Макдорманд, также получившая "Оскар".

Ранее издание Collider составило рейтинг лучших боевиков за последние 40 лет. Первое место тогда занял фильм "Крепкий орешек" с Брюсом Уиллисом.