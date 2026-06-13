Смотреть будет по-настоящему жутко: список фильмов последних лет перевернул представление о страхе

Американское издание Collider, специализирующееся на кино и поп-культуре, представило список семи самых пугающих хорроров, вышедших на экраны за последние пять лет.

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Составители рейтинга отмечают, что современные фильмы ужасов пугают зрителей по-новому — более странно, жестоко и лично, затрагивая темы горя, зависимости, распада семьи и чувства, что мир перестал подчиняться правилам.

Первое место занял тайваньский фильм "Грусть" (2021). Картина рассказывает о молодой паре из Тайбэя, выживающей в мире, где вирус превращает заражённых в убийц, получающих удовольствие от страданий других.

На втором месте — аргентинский хоррор "Одержимые злом" (2023), где братья Педро и Хайме сталкиваются с демонической сущностью. Третью строчку занял "Собиратель душ" (2024) с Николасом Кейджем - история агента ФБР, которая расследует серию ритуальных убийств.

В рейтинг также вошли "Два, три, демон, приди!" (2022), "Скинамаринк" (2022), "Варвар" (2022) и "Чёрный телефон" (2021).

Ранее издание Collider опубликовало рейтинг лучших психологических триллеров последних 20 лет, который возглавил фильм Кристофера Нолана "Начало".