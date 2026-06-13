Больше не получается прятаться: звезда сериала "Чернобыль" столкнулся с последствиями отказа от алкоголя

Актёр Сергей Романович, известный по сериалам "Чернобыль: Зона отчуждения" и "Ольга", поделился с подписчиками личным опытом трезвой жизни.

Фото: Telegram by Telegram-канал Сергея Романовича, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сергей Романович

33-летний артист признался, что не употребляет алкоголь уже 13 лет и считает это одним из самых важных решений.

"Я не пью уже 13 лет и бонус, который я извлёк — это способность смотреть широко открытыми глазами на любую проблему. Или, как мы это называем с моим другом, зрить в корень. Условно, сколько бы ты книг ни прочитал, сколько бы сессий ни провёл с психологом, новая реальность формируется только за счёт нового опыта", — отметил актёр.

По словам Романовича, многие вредные привычки — это способ временно спрятаться от тревог и трудностей. Сам он старается не искать возможности отвлечься, а разбираться с ситуацией напрямую. Именно готовность честно смотреть на проблемы и получать новый опыт, убеждён артист, меняет жизнь гораздо сильнее любых теоретических знаний.

Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская) рассказывала, что после нервных срывов она принимала специальные препараты и отказалась от алкоголя.