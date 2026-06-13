Глянцевые сплетни рассыпались в прах: актриса прямо ответила на слухи о вражде со звездой Зендеей

Актриса Сидни Суини, известная по роли Кэсси в сериале "Эйфория", в интервью Vanity Fair решила раз и навсегда развеять домыслы, которые окружают съёмки шоу.

Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сидни Суини

В последнее время в прессе и соцсетях активно обсуждались якобы напряжённые отношения между Суини и её коллегой Зендеей.

"Мы все выросли вместе на этом шоу. Забавно наблюдать, как соцсети и пресса всё перевирают", — заявила 28-летняя звезда.

Кроме того, она опровергла информацию о том, что задержки между сезонами "Эйфории" были связаны с её плотным графиком. По словам актрисы, её контракт всегда был в приоритете у канала HBO, и ни её съёмки, ни чьи-либо ещё не влияли на производство.

Ранее британский актёр Хью Лори ("Доктор Хаус") также опровергал свои резкие высказывания в адрес журналистки, раскритиковавшей сериал. Он извинился и признал, что был "слегка пьян", когда писал твит.