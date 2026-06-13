Горькое признание звезды Ворониных: актриса посмотрела на свои старые фото и ужаснулась правде

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", опубликовала в своём блоге пост, в котором призвала девушек не пытаться "исправить" себя с помощью многочисленных процедур и фильтров.

Фото: Telegram by личный Телеграм-канал Екатерины Волковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Волкова

Она подчеркнула, что молодость — это и есть настоящая красота.

"Молодость — это и есть красота. Когда ничего не надо доделывать, не надо дотягиваться. Достаточно просто быть собой", — написала артистка.

Волкова призналась, что и сама 15 лет назад была недовольна своей внешностью. "Смотрю на свои старые фото и не узнаю ту девушку. Сколько в ней света, свежести, какой-то естественной лёгкости. И думаю: где были мои глаза?" — поделилась она.

Сейчас, по словам актрисы, она часто слышит похожие переживания от молодых девушек, которые постоянно пытаются что-то в себе изменить. Она призвала их ценить себя сегодняшними, "не завтра, не после макияжа, не после десяти фильтров". При этом Волкова подчеркнула, что не против ухода за собой, но важно не путать его с одержимостью.

"Есть огромная разница между заботой о себе и тем, чтобы сходить с ума, заключая свою самоценность в клетку неуверенности", — добавила артистка.

Ранее солистка группы t. A.T.u. Лена Катина также высказывалась против погони за пластикой. Она призывала женщин принимать себя с возрастом и морщинами, напоминая, что естественность сегодня "приравнивается к постыдности".