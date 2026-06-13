Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нога в бандаже и откровения из палаты: что рассказала Ольга Бузова после экстренной операции
Один режим экономит не только заряд: зачем пассажиров просят отключать связь в полёте
Кисло, сладко и воздушно: сочная вишневая находка, от которой детей не оттащить
Цветёт как заведённый и не просит награды: этот однолетник прощает ошибки и цветёт до заморозков
Платье-ночнушка из 1960-х снова в тренде: культовое мини, от этого без ума все звезды
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Верх тела задаёт настроение всему образу: три упражнения сделают плечи более подтянутыми
Один слух может испортить поездку: какие мифы о шенгене вводят туристов в заблуждение
Живые датчики в прибрежных водах КНР: обнаружились следы глобальной шпионской сети Запада

Горькое признание звезды Ворониных: актриса посмотрела на свои старые фото и ужаснулась правде

Кино

Актриса Екатерина Волкова, известная по роли Веры в сериале "Воронины", опубликовала в своём блоге пост, в котором призвала девушек не пытаться "исправить" себя с помощью многочисленных процедур и фильтров.

Екатерина Волкова
Фото: Telegram by личный Телеграм-канал Екатерины Волковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Екатерина Волкова

Она подчеркнула, что молодость — это и есть настоящая красота.

"Молодость — это и есть красота. Когда ничего не надо доделывать, не надо дотягиваться. Достаточно просто быть собой", — написала артистка.

Волкова призналась, что и сама 15 лет назад была недовольна своей внешностью. "Смотрю на свои старые фото и не узнаю ту девушку. Сколько в ней света, свежести, какой-то естественной лёгкости. И думаю: где были мои глаза?" — поделилась она.

Сейчас, по словам актрисы, она часто слышит похожие переживания от молодых девушек, которые постоянно пытаются что-то в себе изменить. Она призвала их ценить себя сегодняшними, "не завтра, не после макияжа, не после десяти фильтров". При этом Волкова подчеркнула, что не против ухода за собой, но важно не путать его с одержимостью.

"Есть огромная разница между заботой о себе и тем, чтобы сходить с ума, заключая свою самоценность в клетку неуверенности", — добавила артистка.

Ранее солистка группы t. A.T.u. Лена Катина также высказывалась против погони за пластикой. Она призывала женщин принимать себя с возрастом и морщинами, напоминая, что естественность сегодня "приравнивается к постыдности".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Регионы
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Мир. Новости мира
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Мир. Новости мира
Старый Свет подписал себе приговор: решение по Украине и Молдавии запустило необратимый процесс
Популярное
Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу

Варшава столкнулась с неожиданным последствием поддержки соседа, когда на мебельные фабрики поступило элитное сырье, заставившее приборы техконтроля захлебываться.

Ядерный подарок для Европы: вскрылась чудовищная правда о поставках из Украины древесины в Польшу
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Точка невозврата пройдена: Великобритания официально лишила себя шанса на выход из тупика
Ботва по пояс, а завязей нет? Всего 2 компонента превратят пустоцветы в крупные томаты
Плотину наконец прорвало: в ОАЭ приняли решение по миллиардным капиталам Ирана
Урок для всего мира: блокировка спутников Маска стала реальностью в Индии Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров
Еврейские общины в ярости от Брюсселя: жесткий выпад Каи Каллас спровоцировал скандал
Империя связи трещит по швам: Нью-Дели и Москва обрубили щупальца Илону Маску
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Сверхдержава дала заднюю: Иран продиктовал Вашингтону условия фактической капитуляции
Последние материалы
Нога в бандаже и откровения из палаты: что рассказала Ольга Бузова после экстренной операции
Один режим экономит не только заряд: зачем пассажиров просят отключать связь в полёте
Кисло, сладко и воздушно: сочная вишневая находка, от которой детей не оттащить
Цветёт как заведённый и не просит награды: этот однолетник прощает ошибки и цветёт до заморозков
Платье-ночнушка из 1960-х снова в тренде: культовое мини, от этого без ума все звезды
Финал политического оксюморона: в Ереване осознали истинную цену конфронтации с соседями
Верх тела задаёт настроение всему образу: три упражнения сделают плечи более подтянутыми
Один слух может испортить поездку: какие мифы о шенгене вводят туристов в заблуждение
Живые датчики в прибрежных водах КНР: обнаружились следы глобальной шпионской сети Запада
Новое поколение покорителей дорог: какие внедорожники выделяются на рынке в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.