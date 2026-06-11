Мечты сбываются слишком дорого: звезда "Ворониных" решилась на обременительную сделку в Подмосковье

Актриса Екатерина Волкова, известная по сериалу "Воронины", стала обладательницей загородного дома в коттеджном поселке "Английский квартал" недалеко от МКАД.

Фото: Telegram by личный Телеграм-канал Екатерины Волковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Екатерина Волкова

По информации Telegram-канала "Звездач", недвижимость она приобрела в ипотеку, а её стоимость сегодня составляет около 32 миллионов рублей.

Посёлок выделяется единой архитектурной концепцией: все дома выполнены в георгианском стиле с деревянными окнами и фасадами из тёмно-красного кирпича. Внутри, однако, Волкова не стала следовать канонам английской усадьбы, а смешала классику с элементами лофта.

В 2025 году актриса также купила квартиру для своей 12-летней дочери Лизы. Это была её давняя мечта — заранее обеспечить ребёнка собственным жильём. В будущей квартире девочки панорамные окна почти в пол и вид на реку. Сейчас помещение ещё не обустроено, Волковой предстоит сделать ремонт.

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