Больше не получается улыбаться: Паулина Андреева рассказала, что изменилось в её состоянии

Актриса Паулина Андреева, которая недавно официально развелась с режиссёром Фёдором Бондарчуком после девяти лет брака, в свежем интервью примерила наряды Saint Laurent и Walk of Shame и поделилась взглядами на современный кинематограф.

Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паулина Андреева

"Когда ты не можешь ни слова сказать о контексте, в котором живёшь… какое может быть кино о сегодняшнем дне? Я не понимаю", — заявила 37-летняя Андреева.

Она добавила, что сама хотела бы снять полнометражное кино в жанре антиутопии, но "очень трудно найти тему, все прячутся". На вопрос о том, сильнее ли коммерческая цензура политической, актриса ответила: "И те и те сильны".

"Я в жизни вообще весёлый человек. Но сейчас как-то уже эта позитивность комом в горле стоит. Думаю, классно будет сказать, что не особо справляемся. Вот", — отметила Андреева.

Она уже рассказывала, что оканчивает программу профессиональной переподготовки "Прикладная философия" в МГУ. Её курсовая работа была посвящена скуке. Актриса призналась, что уделяет много времени замедлению и даже купила себе кнопочный телефон.

Ранее, в мае 2026 года, стало известно об официальном разводе Паулины Андреевой и Фёдора Бондарчука. Продюсер Леонид Дзюник назвал виновным в разрыве режиссёра, заявив, что "у него всегда была целая череда желающих".