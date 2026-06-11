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Родственные связи против воли: наследство Людмилы Чурсиной может стать предметом судебных тяжб

Кино

Народная артистка СССР Людмила Чурсина ушла из жизни 10 июня после продолжительной болезни. Адвокат Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала, как будет распределяться многомиллионное наследство актрисы.

Людмила Чурсина
Фото: YouTube канал Центральное телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное телевидение, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Людмила Чурсина

Правозащитница напомнила, что у известной актрисы не осталось детей, но есть родственники, в частности, племянник.

"Они подлежат призванию к наследованию в порядке, установленном законом. Если, конечно, она не оставила завещания", — пояснила специалист.

Юрист напомнила, что наследодатель вправе передать имущество любому лицу (например, художник Николай Рерих оставил всё советскому народу). Если завещания нет, вступают в силу нормы о наследниках по закону.

Обязательная доля (не менее половины от того, что причиталось бы по закону) полагается только нетрудоспособным — несовершеннолетним, пенсионерам, инвалидам. В случае споров дело будет решаться в суде.

"Надеюсь, что в случае с Людмилой Алексеевной до этого не дойдёт: память и имущество замечательной актрисы сохранят её родственники по крови, её род", — заключила Вербицкая-Линник.

Ранее сообщалось, что на могиле народной артистки СССР Инны Чуриковой, скончавшейся в январе 2023 года, до сих пор не установлен полноценный памятник.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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