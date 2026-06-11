Я был слегка пьян: почему Хью Лори пожалел о своём ответе журналистке, раскритиковавшей "Доктора Хауса"

Актёр Хью Лори, прославившийся ролью циничного гения-диагноста в сериале "Доктор Хаус" (2004-2012), оказался в центре небольшого скандала.
На прошлой неделе журналистка Джанет Мюррей написала в соцсети X, что после просмотра шоу у неё сложилось впечатление, будто "каждый эпизод строится по одной и той же схеме". Пост завирусился, набрав более 2 миллионов просмотров.
Лори не согласился с критикой. В ответном твите он привёл в пример работы известных художников и музыкантов, заметив, что вариации на одну тему встречаются во многих произведениях искусства. В конце он иронично добавил: "С нетерпением жду вашего первого романа".
"Мне жаль, если из-за моего твита на вас обрушились нападки. Это точно не входило в мои планы. Я был слегка пьян и уже расстроен из-за вещей, которые никак не были связаны с вами", — написал Лори позже, лично связавшись с журналисткой.
Мюррей рассказала, что после инцидента столкнулась с "довольно ужасной травлей". Она отметила, что благодаря опыту работы в медиа справилась, но для другого человека такая ситуация могла бы оказаться гораздо тяжелее.
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