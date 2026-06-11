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Будут как сёстры-близнецы: почему звезде "Холопа" отказали в роли после похудения и при чём здесь Паулина Андреева

Кино

Актриса Ольга Дибцева, известная по фильму "Холоп" и многим другим проектам, дала интервью журналу "Антенна-Телесемь", в котором раскрыла неожиданные последствия своего преображения.

Ольга Дибцева
Фото: Smotrim.ru by программа "Судьба человека", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Дибцева

За последнее время она сбросила 40 килограммов, и это чуть не помешало её карьере.

"Недавно агент предлагала меня на роль в проект, где Паулина Андреева играет главную роль. "Олю не возьмём, они с Паулиной будут как сёстры-близнецы", — ответила кастинг-директор. Вот никогда бы не подумала, что меня не утвердят по такой причине и сравнят с Андреевой, это что-то новенькое", — с улыбкой рассказала Дибцева.

При этом актриса подчеркнула, что киноиндустрия её любит как в большом весе, так и в маленьком. Раньше её чаще звали на роли мам и "женщин в теле", сейчас же приходят другие предложения. Например, в одном проекте она играет депутата — "такую даму в стиле Мерил Стрип из фильма "Дьявол носит Prada"". Более того, теперь у неё появилась возможность отказываться от ролей.

На вопрос о секрете преображения Дибцева ответила, что это была комплексная работа: "Я испробовала всё, кроме резекции желудка, а помог только комплекс, в который входили психологи, психиатры, диетологи, эндокринологи, и всё вместе дало результат".

Ранее сама Ольга Дибцева в программе "Судьбе человека" на канале "Россия" рассказывала о своей актёрской "фишечке": режиссёры часто просят её есть в кадре, потому что она делает это особенно естественно.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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