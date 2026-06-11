Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики

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Кино

86-летний народный артист РСФСР Эммануил Виторган оказался в центре скандала после того, как подписчики обвинили его в неухоженности могилы его бывшей супруги, актрисы Аллы Балтер.

Эммануил Виторган
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эммануил Виторган

Артистка скончалась в 2000 году после долгой борьбы с онкологией. Неравнодушная пользовательница написала, что могила "заброшена", и упрекнула и мужа, и сына.

Виторган не стал оправдываться, а опубликовал свежее фото захоронения. На снимке видно, что могила ухожена: нет мусора, сорной травы, высажены живые цветы, установлен памятник.

"Очень даже ухоженная", — поддержали многие фанаты.

Однако единственный общий сын пары, актёр Максим Виторган, раскритиковал отца за попытку оправдаться.

"Зачем оправдываться перед непонятно кем? Пусть себе трендят", — написал он.

Некоторые подписчики всё же сочли, что место захоронения могло бы выглядеть лучше, но большинство встало на сторону Эммануила Виторгана.

Ранее Максим Виторган отправился в Сингапур с девятилетним сыном Платоном (от Ксении Собчак). Он провёл четыре часа в парке Universal Studios под +35, чтобы угодить ребёнку, и с юмором признался, что как отец он "неплох", но в умении "не замечать слона в комнате" он мастер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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