Легенду театра обвинили в позорном забвении: Виторган решился на публичный ответ после громкой критики

86-летний народный артист РСФСР Эммануил Виторган оказался в центре скандала после того, как подписчики обвинили его в неухоженности могилы его бывшей супруги, актрисы Аллы Балтер.
Артистка скончалась в 2000 году после долгой борьбы с онкологией. Неравнодушная пользовательница написала, что могила "заброшена", и упрекнула и мужа, и сына.
Виторган не стал оправдываться, а опубликовал свежее фото захоронения. На снимке видно, что могила ухожена: нет мусора, сорной травы, высажены живые цветы, установлен памятник.
"Очень даже ухоженная", — поддержали многие фанаты.
Однако единственный общий сын пары, актёр Максим Виторган, раскритиковал отца за попытку оправдаться.
"Зачем оправдываться перед непонятно кем? Пусть себе трендят", — написал он.
Некоторые подписчики всё же сочли, что место захоронения могло бы выглядеть лучше, но большинство встало на сторону Эммануила Виторгана.
Ранее Максим Виторган отправился в Сингапур с девятилетним сыном Платоном (от Ксении Собчак). Он провёл четыре часа в парке Universal Studios под +35, чтобы угодить ребёнку, и с юмором признался, что как отец он "неплох", но в умении "не замечать слона в комнате" он мастер.
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