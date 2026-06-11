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Акула кино осталась без зубов: Спилберг раскрыл, какой фильм ему не дали снять

Кино

Знаменитый режиссёр Стивен Спилберг, создатель "Челюстей", "Инопланетянина" и "Списка Шиндлера", в подкасте The Rest Is Entertainment раскрыл давнюю историю своих попыток приобщиться к бондиане.

Стивен Спилберг
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Ternovaja, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Стивен Спилберг

По его словам, он не раз предлагал свои услуги, но каждый раз получал отказ от продюсера Кабби Брокколи.

"После успеха "Челюстей" я сам позвонил продюсеру и предложил снять фильм о Бонде. Он ответил "нет", — вспоминает Спилберг.

Позже Брокколи попросил у режиссёра разрешения использовать музыку из "Близких контактов третьей степени" в фильме "Лунный гонщик". Спилберг попытался заключить сделку: "Я разрешу тебе использовать мелодию, если ты позволишь мне снять фильм о Бонде". Но вновь услышал отказ. Тем не менее разрешение на музыку он дал.

Спилберг рассказал об этой истории Джорджу Лукасу в 1977 году, когда они готовились к выходу "Звёздных войн". Лукас ответил: "У меня есть кое-что лучше Бонда. Это называется Индиана Смит". Так родилась идея Индианы Джонса.

"Если бы они когда-нибудь попросили меня снять фильм о Бонде сейчас, мой ответ был бы: вы не можете себе меня позволить", — с иронией замечает Спилберг.

Ранее популярный певец Сергей Лазарев признался, что неоднократно получал предложения сниматься в кино, но всегда отказывался. Исполнитель объяснил, что театр ему гораздо ближе, так как там он чувствует живую энергетику зала и полностью ведёт свою роль от начала до конца.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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