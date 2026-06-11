Тело превратилось в руины: пьяный водитель едва не перечеркнул карьеру Райана Рейнольдса

Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс в недавнем интервью вспомнил страшный эпизод из своей молодости. Инцидент произошёл, когда ему было около 18-19 лет.

Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Райан Рейнольдс

По словам актёра, в тот вечер он сам отказался садиться за руль после употребления алкоголя и решил вернуться домой пешком. Однако по дороге его сбил пьяный водитель.

"Я провёл четыре недели в больнице. У меня были сломаны практически все кости с левой стороны тела", — вспомнил Рейнольдс.

Он отметил, что удар был настолько сильным, что автомобиль виновника аварии после столкновения больше не мог продолжать движение.

Авария произошла ещё до того, как актёр стал мировой звездой. В то время он только начинал карьеру на телевидении, снимаясь в подростковых и фантастических сериалах. Настоящий успех пришёл к нему лишь спустя несколько лет после выхода комедии "Король вечеринок".

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