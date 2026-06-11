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Тело превратилось в руины: пьяный водитель едва не перечеркнул карьеру Райана Рейнольдса

Кино

Звезда "Дэдпула" Райан Рейнольдс в недавнем интервью вспомнил страшный эпизод из своей молодости. Инцидент произошёл, когда ему было около 18-19 лет.

Райан Рейнольдс
Фото: commons.wikimedia.org by Dick Thomas Johnson from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Райан Рейнольдс

По словам актёра, в тот вечер он сам отказался садиться за руль после употребления алкоголя и решил вернуться домой пешком. Однако по дороге его сбил пьяный водитель.

"Я провёл четыре недели в больнице. У меня были сломаны практически все кости с левой стороны тела", — вспомнил Рейнольдс.

Он отметил, что удар был настолько сильным, что автомобиль виновника аварии после столкновения больше не мог продолжать движение.

Авария произошла ещё до того, как актёр стал мировой звездой. В то время он только начинал карьеру на телевидении, снимаясь в подростковых и фантастических сериалах. Настоящий успех пришёл к нему лишь спустя несколько лет после выхода комедии "Король вечеринок".

Ранее режиссёр Кристофер Нолан в интервью признался, что никогда не пользовался электронной почтой и не имеет смартфона, предпочитая традиционные способы общения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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