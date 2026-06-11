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Отказ от волшебства: что заставило Стивена Спилберга уступить "Гарри Поттера" другому режиссёру

Кино

Американский режиссёр Стивен Спилберг в интервью телеканалу Turner Classic Movies раскрыл, почему он не стал снимать первую часть саги о юном волшебнике "Гарри Поттер и философский камень" (2001).

Режиссёр Стивен Спилберг
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Режиссёр Стивен Спилберг

Причиной стала смерть его коллеги и друга Стэнли Кубрика.

"После смерти Стэнли Кубрика я был на похоронах в его доме. Его родственники обратились ко мне с предложением заменить Стэнли и снять "Искусственный разум". Я фактически отказался от работы над "Гарри Поттером", который должен был стать моим следующим фильмом. Это должен был быть грандиозный фильм, потому что книга уже стала невероятно популярным культурным феноменом. Я отказался от этого, чтобы, по сути, заниматься искусственным интеллектом", — рассказал постановщик.

В итоге Спилберг завершил научно-фантастическую драму "Искусственный разум", вышедшую в том же 2001 году. Фильм рассказывает о ребёнке-андроиде Дэвиде, запрограммированном на любовь. Роль мальчика исполнил Хейли Джоэл Осмент. Лента получила смешанные отзывы, но впоследствии была признана одной из важных работ в карьере режиссёра.

Ранее Стивен Спилберг заявил, что абсолютно уверен в существовании внеземных цивилизаций и их присутствии на Земле. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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