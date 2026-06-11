Публичное унижение в суде: наследница Питта и Джоли окончательно вычеркнула фамилию звёздного родителя

Старшая дочь голливудских звёзд Брэда Питта и Анджелины Джоли, 21-летняя Захара Марли Джоли-Питт, обратилась в Верховный суд округа Лос-Анджелес с заявлением о смене имени. Как сообщает USA Today, девушка хочет отказаться от фамилии отца и впредь именоваться Захарой Марли Джоли.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

На выпускной церемонии в колледже Спелман, где Захара 17 мая получила степень бакалавра по психологии, её уже представили под новым именем — без фамилии Питт. В документах указано, что она не использует фамилию отца уже несколько лет.

Напомним, Брэд Питт и Анджелина Джоли расстались в 2016 году, а окончательный развод состоялся только в 2024 году после многолетних разбирательств. У пары шестеро детей. Захара стала третьим наследником, отказавшимся от фамилии отца: ранее это сделали дочь Шайло и сын Мэддокс.

Ранее, 29 мая, стало известно, что ещё один наследник Брэда Питта и Анджелины Джоли отказывается от фамилии отца. Старший сын пары, 23-летний Мэддокс, подал документы на официальную смену имени, намереваясь стать Мэддоксом Чиван Джоли.