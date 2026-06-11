Четыре месяца с больной рукой: какую травму получила Юлия Пересильд на съёмках спортивной драмы

Актриса Юлия Пересильд, известная по фильмам и сериалам, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась на съёмках новой спортивной драмы "Учитель фехтования". Премьера картины запланирована на 1 октября.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Пересильд

В интервью РИА Новости она призналась, что травмировала руку на тренировках.

"Последние четыре месяца у меня проходят с больной правой рукой, потому что мы всё время на тренировках", — рассказала артистка.

Пересильд призналась, что недооценила сложность фехтования. Работа над ролью требует от неё преодоления физических трудностей.

В фильме актриса играет талантливую саблистку Марину Яковлеву, которая вместе с олимпийской чемпионкой Кариной Григорян (Софья Каштанова) борется за титул под руководством легендарного тренера Адарова (Юрий Стоянов). На дорожке разгорается не просто спортивное противостояние, а личный конфликт.

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