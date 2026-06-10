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Какой-то страшный сон: почему бывший муж Марии Мироновой судится с ней из-за шестилетнего сына

Кино

Актриса Мария Миронова, дочь легендарного Андрея Миронова, в интервью "Каравану историй" впервые подробно рассказала о судебных разбирательствах с бывшим мужем Андреем Сорокой.

Мария Миронова
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Марии Мироновой by Инстаграм-аккаунт Марии Мироновой
Мария Миронова

Пара рассталась три года назад, и теперь экс-супруги спорят о порядке общения с их общим шестилетним сыном Фёдором.

"Идёт суд по поводу порядка общения с ребёнком, к сожалению. И той стороной в требованиях и пожеланиях вообще не учитывается график сына. Если мы пойдём господину отцу навстречу, должны будем перечеркнуть все Федины спортивные интересы, а также учёбу в школе", — рассказала Миронова, которую цитирует "СтарХит".

Актриса подчеркнула, что никогда не препятствовала общению сына с отцом и даже снимала детскую комнату, чтобы тот мог прийти и поздравить ребёнка с днём рождения. Однако Сорока наотрез отказывается приезжать в дом Мироновой и требует встречаться с Фёдором только на своей территории.

"Для меня это какой-то страшный сон и абсурд. В моей семье всегда была культура взаимоотношений. Мой отец, звезда номер один в стране, всегда просил маму: "Катя, а можно я отвезу Машу в цирк?" Спрашивал, когда удобно, учитывал мои интересы, время моей мамы и всегда помогал. И никогда не требовал, чтобы моя жизнь подстраивалась под него", — вспоминает Миронова.

Ранее 40-летняя звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович неожиданно рассекретила замужество, а спустя несколько дней во время медового месяца в Париже её супруг опубликовал фото, на котором был заметен округлившийся живот актрисы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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