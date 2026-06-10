Не пишите, а ищите: что посоветовала Лопес поклонникам, мечтающим о романе с ней

Актриса и певица Дженнифер Лопес, пережившая развод с Беном Аффлеком в 2024 году, дала откровенное интервью на шоу Watch What Happens Live with Andy Cohen. Звезда рассказала, как к ней можно (и нельзя) подступиться потенциальным поклонникам.

Фото: commons.wikimedia.org by Everwest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дженнифер Лопес

По словам Лопес, она никогда не проверяет личные сообщения в Instagram*. Женщина уверена, что мужчина, который действительно заинтересован в знакомстве с ней, должен приложить больше усилий, чем написать в директ.

"Вы не сможете познакомиться со мной через директ или другие соцсети. Мужчине нужно приложить больше усилий. Если бы кто-то действительно захотел меня найти, он бы смог", — заявила Лопес.

Напомним, певица трижды была замужем. Самый громкий её роман — с Беном Аффлеком, за которого она вышла в 2022 году спустя 20 лет после первой помолвки. В 2024 году пара развелась. У Лопес есть двое детей-близнецов от брака с Марком Энтони.

Ранее Дженнифер Гарнер, бывшая жена Бена Аффлека, в интервью признавалась, что развод с актёром надолго выбил её из колеи.

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