Скука как роскошь: почему бывшая жена Бондарчука ушла в философию и что она сказала о "рилс-культуре"

Бывшая супруга режиссёра Фёдора Бондарчука, актриса Паулина Андреева, неожиданно выступила в академической роли.

Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паулина Андреева

В Telegram-канале она сообщила, что в середине мая успешно защитила курсовую работу на философском факультете Московского государственного университета. Тема исследования: "Скука как аффективное состояние в кино".

"В середине мая у меня была защита курсовой на философском факультете МГУ. Тема: "Скука как аффективное состояние в кино". В связи с этим я изучала скуку с разных философских сторон", — поделилась 37-летняя Андреева.

Она уточнила, что для работы обращалась к трудам философа Бён-Чхоль Хана. По итогам исследования актриса пришла к выводу, что современный человек утратил право на свободное, непродуктивное время. Постоянная когнитивная нагрузка и "рилс-культура" превращают людей в надзирателей собственной "тюрьмы", где нельзя останавливаться. Даже просмотр Тарковского сегодня стал "духовной практикой, на которую нужно осмелиться".

"Я возвращаю себе свою скуку, а за ней идут ко мне состояния мечтательности, созерцания, грёзы — как в детстве. И это всё на фоне того мира, который мы наблюдаем вокруг. И это возможно", — заключила Андреева, подчеркнув, что сама уже практикует "безделье".

Ранее режиссёр Сарик Андреасян проиграл суд продюсеру Николаю Картозии, который обвинил его в распространении лжи. Андреасяна оштрафовали на 100 тысяч рублей, а Картозия пообещал перечислить эти деньги студентам киноколледжа, изучающим творчество Андрея Тарковского.