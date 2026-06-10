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Слишком быстрый поиск замены: Дженнифер Гарнер предостерегла Бена Аффлека от новых романов

Кино

Дженнифер Гарнер, которая была замужем за Беном Аффлеком с 2005 по 2015 год и воспитывает от него троих детей, высказалась о его личной жизни после развода с Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек
Фото: commons.wikimedia.org by Elen Nivrae from Paris, France, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бен Аффлек

По данным источника Page Six, актриса считает, что Аффлеку стоит временно отказаться от новых романов.

"Джен думает, что Бену, возможно, стоит на время сделать паузу в свиданиях. Она очень заботится о нём и желает ему только лучшего. С её точки зрения, он сейчас счастливее, чем раньше, и она полагает, что ему было бы полезно продолжать вкладывать эту энергию в себя, свою работу и семью, вместо того чтобы сразу вступать в отношения", — сообщил инсайдер.

При этом источник подчеркнул, что 54-летняя Гарнер не пытается влиять на решение бывшего мужа и поддержит любой его выбор. Однако, по данным второго инсайдера, сам 53-летний Аффлек не исключает возможности новых отношений. Друзья предлагают ему знакомства, но он слишком занят и не уверен, что готов к серьёзному роману.

Ранее сама Дженнифер Гарнер в интервью InStyle рассказывала, как развод с Аффлеком повлиял на её карьеру.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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