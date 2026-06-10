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Танцы на пилоне ради нескольких секунд: зачем Сидни Суини так старалась ради сцены, которую вырезали из "Эйфории"

Кино

Актриса Сидни Суини, известная по роли Кэсси в сериале "Эйфория", в интервью Vanity Fair раскрыла детали одной из сцен, которая так и не попала в финальную версию третьего сезона.

Сидни Суини
Фото: commons.wikimedia.org by Jay Dixit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сидни Суини

Речь идёт об эпизоде в стрип-клубе, где героиня Суини должна была танцевать на пилоне.

"Я брала уроки танцев на шесте, и это было очень весело. Представьте себе сумасшедшую Кэсси на шесте — это было уморительно", — поделилась актриса.

По сценарию Кэсси вместе с Мэдди (Алекса Деми) приходит в стрип-клуб, напивается и решает выйти на сцену к танцовщицам. Суини серьёзно подготовилась к этой сцене, однако за несколько дней до выхода серии создатель шоу Сэм Левинсон позвонил ей и сообщил, что эпизод "не вписывается" и будет вырезан. Актриса призналась, что расстроилась, но согласилась с решением режиссёра. Впрочем, кадры с ней в стрип-клубе попали в трейлер.

Суини уговорила Левинсона выпустить эти кадры позже в качестве бонусного контента: "Пожалуйста, сделай это, потому что я вложила в это много труда".

Ранее актёр Шон Пенн, трёхкратный обладатель премии "Оскар", заявил, что больше никогда не будет посещать кинопремии и массовые мероприятия, а также назвал селфи с фанатами "высасыванием души".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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Танцы на пилоне ради нескольких секунд: зачем Сидни Суини так старалась ради сцены, которую вырезали из "Эйфории"
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