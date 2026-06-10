Сербский актёр Милош Бикович, известный по фильмам "Холоп" и "Духless", в беседе с ТАСС откровенно высказался о своём решении получить российское гражданство.
По его словам, он осознаёт, что этот шаг мог негативно повлиять на его развитие в зарубежной киноиндустрии, но ни секунды не сожалеет о сделанном выборе.
"Я знаю, что это помешало, но даже если бы мне пришлось делать этот выбор заново, я поступил бы так же. Потому что меня к России привязывает не карьера, а духовная связь", — заявил Бикович.
Актёр подчеркнул, что его отношения с Россией — это не только работа, но и любовь, поддержка и признание. Он назвал полученную любовь от коллег, публики и народа "благословением".
Ранее Милош Бикович на премьере фильма "Холоп-3" рассказал, что подарил Джонни Деппу галстук с мозаикой храма Святого Саввы из Белграда. Голливудская звезда затем появилась в этом аксессуаре на одном из заседаний скандального суда с Эмбер Хёрд.
Попытка Еревана сменить вектор развития привела к активации механизмов, способных за сутки парализовать ключевые секторы экономики республики.