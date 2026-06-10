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Помеха для Голливуда, но благословение для души: почему Милош Бикович не жалеет о российском гражданстве

Кино

Сербский актёр Милош Бикович, известный по фильмам "Холоп" и "Духless", в беседе с ТАСС откровенно высказался о своём решении получить российское гражданство.

Милош Бикович
Фото: flickr.com by Balkan Photos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Милош Бикович

По его словам, он осознаёт, что этот шаг мог негативно повлиять на его развитие в зарубежной киноиндустрии, но ни секунды не сожалеет о сделанном выборе.

"Я знаю, что это помешало, но даже если бы мне пришлось делать этот выбор заново, я поступил бы так же. Потому что меня к России привязывает не карьера, а духовная связь", — заявил Бикович.

Актёр подчеркнул, что его отношения с Россией — это не только работа, но и любовь, поддержка и признание. Он назвал полученную любовь от коллег, публики и народа "благословением".

Ранее Милош Бикович на премьере фильма "Холоп-3" рассказал, что подарил Джонни Деппу галстук с мозаикой храма Святого Саввы из Белграда. Голливудская звезда затем появилась в этом аксессуаре на одном из заседаний скандального суда с Эмбер Хёрд.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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